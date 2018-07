Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertags "Tag nach der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong" geschlossen.

DIENSTAG: In den USA findet am Tag vor dem Unabhängigkeitstag nur ein bis 19.00 MESZ verkürzter Aktienhandel statt. Der Anleihehandel endet bereits um 20.00 Uhr MESZ.

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.372,21 -0,69% -3,76% Stoxx50 3.021,67 -0,70% -4,91% DAX 12.238,17 -0,55% -5,26% FTSE 7.547,85 -1,17% -0,66% CAC 5.276,76 -0,88% -0,67% DJIA 24.131,81 -0,58% -2,38% S&P-500 2.706,25 -0,45% +1,22% Nasdaq-Comp. 7.490,43 -0,26% +8,50% Nasdaq-100 7.020,89 -0,28% +9,76% Nikkei-225 21.811,93 -2,21% -4,19% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,58 +16

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,95 74,15 -0,3% -0,20 +24,5% Brent/ICE 77,72 79,23 -1,9% -1,51 +20,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,07 1.253,17 -0,7% -9,10 -4,5% Silber (Spot) 15,86 16,12 -1,6% -0,26 -6,3% Platin (Spot) 825,40 853,35 -3,3% -27,95 -11,2% Kupfer-Future 2,92 2,95 -1,2% -0,04 -12,4%

Der Goldpreis setzt seine Schwächephase fort. Teilnehmer sagen, dass Gold aktuell nicht von seinem Status als sicherer Hafen profitiere. Daneben lastet der festere Dollar auf dem Preis. Der Ölpreis gibt etwas nach, weil am Markt Sorgen über ein zunehmendes Angebot kursieren. Am Wochenende hatte US-Präsident Trump behauptet, Saudi-Arabien wolle die Produktion ausweiten, um den Ausfall Venezuelas und Irans auszugleichen. Zwar wurde dies später vom Weißen Haus zurückgenommen, die Anleger bleiben aber zittrig. Dies zumal der Preis bereits stark gestiegen ist und auch in der vergangenen Woche seine Rally fortgesetzt hatte.

FINANZMARKT USA

Sorgen wegen der Handelskonflikte dämpfen auch die Stimmung an den US-Aktienmärkten. Gute Konjunkturdaten mildern jedoch den Verkaufsdruck und lassen die Indizes ihre Verluste bis zum Mittag (Ortszeit New York) verringern. Bei den Einzelwerten stehen Autowerte wie Ford oder General Motors (GM) wegen des Handelskonflikts im Blick. General Motors hat am Wochenende gewarnt, dass die geplanten Zölle auf US-Autoimporte auch GM selbst treffen würden. Die Aktien von General Motors fallen um 0,2 Prozent, die von Ford um 0,4 Prozent. Nach oben laufen dagegen die Titel des Elektroauto-Herstellers Tesla, die sich um 1,4 Prozent verteuern. Der chronisch defizitäre und seinen Produktionszielen hinterherhinkende Autobauer hat es nun erstmals geschafft, in der vergangenen Woche 5.000 Limousinen des Models 3 zu fertigen. Mit der Aktie der Drogeriekette Walgreens Boots Alliance geht es um 1,3 Prozent aufwärts, trotz eines negativen Analystenkommentars. Mizuho Securities hat den Wert auf Neutral von Buy abgestuft. Die Aktie hatte allerdings in der vergangenen Woche schon kräftig nachgegeben.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen sind it Abgaben in die neue Woche gestartet. Die Sorge vor einer Ausweitung des Handelskonfliktes der USA mit China aber auch mit der EU ließ die Anleger vorsichtig agieren. Daneben belastete das Gerangel um einen möglichen Rücktritt von CSU-Chef Horst Seehofer. International wird die instabile Regierung in Deutschland mit zunehmender Sorge gesehen, da aus ihr auch eine Schwächung Europas folgen könnte. Der EU-Gipfel zur Flüchtlingspolitik hat derweil nicht zu einer politischen Entspannung geführt. Für Minenwerte ging es zu Wochenbeginn an der Londoner Börse kräftiger nach unten. Der chinesische Caixin-PMI ist im Juni auf 51 von 51,1 gefallen. Rio Tinto gaben 3,2 Prozent nach, BHP Billiton 3,1 Prozent und Anglo American 3 Prozent. Als "völlig überraschend" wurde an der Börse die strategische Partnerschaft des britischen Einzelhändlers Tesco mit der französischen Carrefour eingestuft. Carrefour verloren 0,9 Prozent, während Tesco 0,2 Prozent nachgaben. Infineon verloren 2,4 Prozent nach einer Abstufung durch Barclays auf "Untergewichten". Um 8,6 Prozent nach oben ging es für Ceconomy, nachdem Freenet eingestiegen ist. Freenet beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 10 Prozent an dem Unterhaltungselektronikhändler. Freenet gaben angesichts der Investition von rund 277 Millionen Euro 2,7 Prozent nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.19 Uhr Fr, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1611 -0,49% 1,1643 1,1666 -3,4% EUR/JPY 128,58 -0,46% 128,89 129,33 -5,0% EUR/CHF 1,1546 -0,15% 1,1558 1,1589 -1,4% EUR/GBP 0,8839 -0,00% 0,8839 1,1310 -0,6% USD/JPY 110,75 +0,03% 110,70 110,86 -1,7% GBP/USD 1,3136 -0,49% 1,3172 1,3196 -2,8% Bitcoin BTC/USD 6.583,12 +3,0% 6.308,92 5.919,32 -51,8%

Nach der jüngsten Schwäche nimmt der Dollar nun wieder etwas Fahrt auf. Der Euro verbilligt sich auf 1,1608 Dollar nach einem Freitagshoch bei rund 1,1690. Neben dem Handelskonflikt lastet auf dem Euro auch die Regierungskrise in Deutschland. Solange sich CDU und CSU nicht geeinigt haben, bleibe die Zukunft der Regierung im Ungewissen, urteilt die Commerzbank.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen haben deutliche Abgaben dominiert. Im Handelsverlauf nahm die Abwärtsdynamik immer weiter zu. US-Präsident Donald Trump hatte seine Absicht, globale Einfuhrzölle auf Automobile erheben zu wollen, bekräftigt. Der Nikkei stürzte um 2,2 Prozent ab und verbuchte die heftigste Talfahrt seit Ende März. Der Export- bzw. Automobilsektor zählte zu den schwächsten Sektoren, aber auch Werte aus dem Segment Konsum wurden abverkauft. Die Kosmetiktitel von Shiseido sowie die Titel des Soßenanbieters Kikkoman brachen um jeweils 6,3 Prozent ein. Unter den Automobilpapieren sanken Honda um 1,8 Prozent, Nissan um 2,3 Prozent und Toyota Motor um 1,4 Prozent. In Japan belasteten zudem schwache Konjunkturddaten, die als Alarmsignal für den eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und wichtigen Handelspartnern gewertet wurden. Auch der wieder schwächelnde Dollar drückte die Börsenstimmung. Während in Hongkong wegen eines Feiertages nicht gehandelt wurde, folgte die Börse in Schanghai nach ihrem höchsten Tagesaufschlag seit fast zwei Jahren am Freitag nun den asiatischen Vorgaben gen Süden. Der chinesische Leitindex brach um 2,5 Prozent ein, der Kospi in Seoul um 2,4 Prozent und verzeichnete den höchsten Absturz seit Ende März. In Südkorea verbilligten sich im Stahlsektor Posco um 4,3 Prozent und Korean Air um 4,1 Prozent - der tiefste Stand seit 17 Monaten. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics drehte an anfänglichen Aufschlägen 2,4 Prozent ins Minus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BASF startet Vertrieb von Vitaminen aus Citral-Anlage

Nach einem Brand in Ludwigshafen vor acht Monaten hat BASF die inzwischen reparierte Citral-Anlage soweit hochgefahren, dass nach langem Ausfall wieder verschiedene Vitamin-A- und Vitamin-E-Produkte für Tiernahrung ausgeliefert werden. Der Chemiekonzern hob den Force-Majeure-Status für diese Produkte auf. Ende Oktober vergangenen Jahres hatte ein Kabelbrand die Anlage lahm gelegt.

Thyssenkrupp und Tata ohne konkrete Pläne für Stahl-Börsengang

Thyssenkrupp und Tata haben keine konkreten Pläne für einen späteren Ausstieg aus ihrem gerade vereinbarten Stahl-Gemeinschaftsunternehmen. Zunächst müsse die Fusion abgeschlossen und dann gezeigt werden, dass man die angekündigten Synergien auch heben könne, sagte Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Brüssel.

Innogy kauft US-Batterieladespezialist BTCPower

Innogy kauft das US-Unternehmen BTCPower und verschafft sich so ein komplettes Schnelllade-Produktportfolio für Elektroautos für den nordamerikanischen Markt und Zugang zu Produktionskapazitäten. Die Amerikaner könnten die finanzielle Stärke und das Knowhow des deutschen Erneuerbare-Unternehmens nutzen, um Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in den Elektromobilitätsmärkten zu verstärken, teilte Innogy mit. BTCPower ist den Angaben zufolge einer der größten amerikanischen Anbieter für Ladeinfrastruktur im Elektromobilitätsbereich und soll weiterhin als eigenständiges Unternehmen agieren. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Sixt Leasing zahlt Darlehen von Sixt SE vollständig zurück

Die Sixt Leasing SE hat das von der Sixt SE im Rahmen des Börsengangs zur Verfügung gestellte Darlehen in Höhe von 750 Millionen Euro komplett getilgt. Der letzte noch verbliebene Teilbetrag der Core Fazilität über 190 Millionen sei vergangene Woche zurückgeführt worden, teilte der Anbieter eines Online-Portals für Neuwagen und von Full-Service-Leasing für Großflotten mit. Die Mittel stammen insbesondere aus dem Emissionserlös der Anleihe über insgesamt 250 Millionen Euro, die Sixt Leasing im zweiten Quartal zu diesem Zweck am Kapitalmarkt platziert hatte.

Verkauf von Biermarken Hasseröder und Diebels vorerst gescheitert

