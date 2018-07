Deutliche Kursgewinne bei BYD am Freitag weckten bei Anlegern Hoffnungen darauf, dass der Abwärtstrend gestoppt werden könnte. Schon am Montag gab die Aktie aber ihre Zugewinne aus der Vorwoche weitgehend wieder ab. An den Heimatmärkten verlor das Papier über den Tag satte 3,5 Prozent an Wert und fand sich damit bei knapp 46 CNY wieder. Etwas besser sah es zumindest bis zum Mittag noch bei den hiesigen Börsen aus. Hier betrug der Verlust "nur" rund 2,5 Prozent. Dennoch mehren sich jetzt die ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...