Nach einer Gewinnwarnung ist Osram an der Börse auf ein beinahe schon historisches Tief abgestürzt. So tief wie jetzt fielen die Kurse schon seit Jahren nicht mehr aus. Zuletzt notierte der Titel Ende 2016 auf einem vergleichbaren Niveau. Manche Experten sind der Ansicht, dass dies jetzt eine Gelegenheit für einen Einstieg darstellen könnte, da in näherer Zukunft mit einer Erholungsbewegung zu rechnen sei. Bisher ist davon aber noch nichts zu spüren. Am Montag startete die Aktie zunächst mit ... (Robert Sasse)

