Schon im April gab es Meldungen darüber, dass Netflix am Sunset Strip in Hollywood seine Dienste per klassischen Werbetafeln bewerben will. Damals war noch die Rede davon, dass Netflix dafür die Anzeigenfirma Regency für etwa 300 Millionen USD übernehmen würde. Nach neuen Meldungen ist jetzt nur noch die Rede davon, dass die Hälfte des Unternehmens für 150 Millionen USD übernommen werden soll. Die geplante Werbeoffensive soll auf 35 großflächigen Werbeflächen mitten im Zentrum der Filmindustrie ... (Robert Sasse)

