Die Aktien von Tesla haben am Montag ihren frühen Rückenwind vom erreichten Produktionsziel für das Model 3 verloren. Händlern zufolge agieren die Anleger bei der Aktie nach dem Motto "Sell on Good News", bei dem sie gute Nachrichten nutzen, um zu einem erhöhten Preis auszusteigen. Die Aktien begaben sich im Zuge dessen mit zuletzt 333 US-Dollar mit etwa 3 Prozent auf Talfahrt.

Im frühen Handel waren sie noch um mehr als 4 Prozent auf über 360 US-Dollar gestiegen, nachdem bekannt geworden war, dass der Elektroautobauer nach Angaben von Firmenchef Elon Musk das selbstgesteckte Ziel geschafft hat, in der letzten Juni-Woche 5000 Fahrzeuge seines ersten günstigeren Elektroautos Model 3 zu bauen. Am Markt hatten sich bis zuletzt Zweifel an dieser Marke gehalten, die ursprünglich schon Ende 2017 vor Tesla angepeilt worden war./tih/tos

ISIN US88160R1014

AXC0254 2018-07-02/19:27