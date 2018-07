Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel und Seehofer treffen sich bei Schäuble

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer sind unmittelbar vor einem neuen Spitzentreffen der Unionsparteien zu einem Gespräch im kleinen Kreis zusammengekommen. Wie AFP erfuhr, trafen sich beide mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) in dessen Büro im Reichstagsgebäude. Dabei dürfte es um mögliche Lösungen für den Streit zwischen CDU und CSU um die Flüchtlingspolitik gegangen sein.

US-Bauausgaben im Mai niedriger als erwartet

Die Bauausgaben in den USA sind im Mai niedriger als erwartet gewesen. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, erhöhten sich die Ausgaben saisonbereinigt um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten im Vorfeld einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Zudem wurde der zunächst für April gemeldete Anstieg von 1,8 Prozent auf 0,9 Prozent nach unten revidiert.

ISM-Index Industrie steigt im Juni unerwartet

Das Wachstum in der US-Industrie hat sich im Juni unerwartet beschleunigt, wobei das Wachstum der Auftragseingänge etwas abnahm, das Produktionswachstum aber etwas zulegte. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 60,2 (Mai: 58,7) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Rückgang auf 58,0 vorhergesagt.

Markit-Einkaufsmanagerindex US-Industrie bei 55,4 Punkten

Das Wachstum in der US-Industrie ist im Juni höher als erwartet gewesen. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 55,4 (Mai: 56,4) Punkte. In erster Veröffentlichung war ein Wert von nur 54,6 gemeldet worden. Das Stimmungsbarometer liegt damit weiterhin deutlich über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum des Dienstleistungsgewerbes signalisiert.

Merkel: Wille zur Einigung mit CSU groß - Kreise

Vor der entscheidenden Runde im Asylstreit am Nachmittag werden in der Union die Appelle lauter, den hart ausgetragenen Kampf beizulegen. "Der Wunsch, das zu lösen, ist groß", sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Fraktionssitzung von CDU und CSU laut einem Teilnehmer. Der Erhalt der Schicksalsgemeinschaft mit der CSU sei jede Mühe wert, ergänzte die CDU-Vorsitzende. Sie bestätigte, dass im Anschluss an das Treffen der Spitzen von CDU und CSU ein Koalitionsausschuss mit der SPD für 22.00 Uhr angesetzt ist.

Abgeordnete fordern von Merkel Kompromisse im Asylstreit

Vor dem am Abend geplanten Spitzentreffen der Union zum Asylstreit ist der Druck auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gestiegen, sich kompromissbereit gegenüber der CSU zu zeigen. Der Parlamentskreis Mittelstand und die Junge Gruppe der Unions-Fraktion forderten in einer Entschließung, "dass es in dem für heute Abend vereinbarten Spitzengespräch zu einer Einigung kommt", berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gleichzeitig verlangten sie demnach eine inhaltliche Veränderung von Merkels Flüchtlingskurs und wollten Zurückweisungen an der Grenze wenigstens für eine Übergangszeit möglich machen.

Entwicklungsminister Müller: CSU bleibt in jedem Fall in Regierung

Selbst im Falle eines Rücktritts von Horst Seehofer wird die CSU laut Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) die Bundesregierung nicht platzen lassen. "Die CSU, wenn es so kommt (Rücktritt Seehofers), bleibt in der Regierung", sagte Müller von einer Sitzung der CDU/CSU-Fraktion im Reichstag. "Die Fraktionsgemeinschaft ist ein hohes Gut." Auch die Bayern wollten nicht, dass die CSU zur Regionalpartei ohne Einfluss schrumpfe.

UNO: 270.000 Flüchtlinge im Süden Syriens seit Regierungsoffensive

Im Süden Syriens hat eine Offensive der Regierungstruppen nach Angaben der Vereinten Nationen hunderttausende Menschen in die Flucht getrieben. Seit Beginn der Kämpfe seien rund 270.000 Menschen geflohen, teilte die UNO am Montag mit. Die syrische Armee und ihre russischen Verbündeten gehen derzeit mit einer großen Offensive gegen Rebellen im Süden des Landes vor, wo unter anderem noch die Stadt Daraa von den Aufständischen gehalten wird.

EU-Kommission leitet weiteres Verfahren gegen Polen wegen Justizreform ein

Die EU-Kommission in Brüssel hat wegen der umstrittenen Justizreform der nationalkonservativen Regierung in Warschau ein neues Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet. Es gehe darum, die "Unabhängigkeit des Obersten Gerichts zu schützen", sagte Kommissionssprecher Margaritis Schinas am Montag in Brüssel. Ein umstrittenes Gesetz der PiS-Regierung in Warschau schickt zahlreiche Richter und die Präsidentin des Obersten Gerichts ab Mittwoch in den Ruhestand. 27 der 72 Richter am Obersten Gericht, die älter als 65 Jahre sind, sollen pensioniert werden. Bisher lag die Altersgrenze bei 70 Jahren.

Heil will für Flächentarif in der Pflege sorgen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will zur Beseitigung des Pflegenotstands Druck auf die Arbeitgeber in der Pflegebranche machen. Heil werde Arbeitgeber und Gewerkschaften "darin unterstützen", dass sich beide Seiten an einen Tisch setzen und über höhere Löhne und einen Flächentarif verhandeln, erklärte eine Ministeriumssprecherin am Montag in Berlin. Hintergrund ist der sogenannte Pflegepakt, den Heil zusammen mit Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Wochenende verkündet hatte. Ein Bündel von Maßnahmen soll demnach die Situation in der Pflege verbessern.

Trumps langjähriger Anwalt distanziert sich vom Präsidenten

Der unter massivem juristischen Druck stehende frühere persönliche Anwalt von Donald Trump ist auf Distanz zum US-Präsidenten gegangen. "Um glasklar zu sein: Meine oberste Loyalität gehört meiner Frau, meiner Tochter und meinem Sohn, und diesem Land", sagte Trumps langjähriger Rechtsberater Michael Cohen dem TV-Sender ABC News in einem am Montag ausgestrahlten Interview.

