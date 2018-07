Saudi-Arabien hat ehrgeizige Pläne für die Zukunft. Deutsche Unternehmen wollen davon profitieren und hofften auf Aufträge. Nun kommt ihnen eine diplomatische Krise in die Quere, über die sie sich sehr ärgern.

"Wir haben ein paar kleine Probleme an der politischen Front", sagt Dieter Walter Haller. Als Botschafter der Bundesrepublik in Saudi-Arabien weiß der erfahrene Diplomat seine Worte genau zu wählen. Im Königreich müssen hohe staatliche Repräsentanten wie er noch mehr als anderswo auf Sensibilitäten achten, wenn sie öffentlich etwas sagen. Also nennt er die heftigen diplomatischen Verwerfungen der vergangenen Monate "ein paar graue Wolken am Himmel", die bald weitergezogen sein werden.

Haller spricht vor dem deutsch-arabischen Wirtschaftsforum in Berlin, einem jährlichen Netzwerktreffen mit hochkarätigen Gästen aus Deutschland und dem Mittleren Osten. Doch in diesem Jahr sind kaum Vertreter aus Saudi-Arabien dabei, auf der langen Gästeliste kann man sie an einer Hand abzählen - nur ein Indiz für die "kleinen Probleme".

Während im Königreich am Golf Aufbruchstimmung herrscht, gesellschaftliche Reformen umgesetzt und Megaprojekte angestoßen werden, bemerken etliche deutsche Unternehmen, dass sie keine Aufträge mehr aus dem Wüstenstaat bekommen. Nun wächst die Nervosität: Gab es eine geheime Weisung auf dem Palast, dass Deutsche nicht mehr berücksichtigt werden sollen?

Was Diplomaten wie Haller umständlich in harmlose Worte kleiden, um die im Hintergrund laufenden Bemühungen der Bundesregierung zur Beruhigung der Lage nicht zu gefährden, sprechen andere unumwunden aus: "Ja, es gibt ein Problem", sagt Oliver Oehms, Leiter der Auslandshandelskammer in Riad. "Deutsche Unternehmen spüren, dass es eine Verstimmung auf der politischen Ebene gibt. Die Politik strahlt aus auf den Privatsektor." Ein Vertreter eines großen deutschen Konzerns am Golf, der nicht namentliche genannt werden will, sagt: "Ein Auftragsstopp für deutsche Firmen wurde vielleicht nicht direkt ausgesprochen, ist aber zu spüren."

Von Boykott will Oehms zwar nicht sprechen. Ein entsprechender Artikel im "Spiegel" hatte vor einigen Wochen Kreise gezogen. "Die Lage lässt es nicht zu, dass wir Worte wie Embargo oder Boykott in den Mund nehmen sollten." Dennoch: "Bei einzelnen Aufträgen geht der Ausfall in den sieben- bis achtstelligen Bereich", sagt Oehms. Betroffen sind vor allem Unternehmen aus dem Gesundheitssektor. Oehms hat keine Kenntnis, was genau dahinter steckt. Eine als Empfehlung getarnte Weisung von ganz oben an das saudische Gesundheitsministerium läge im Bereich des Denkbaren. Die Behörde ist für die Vergabe von Aufträgen in diesem Sektor zuständig.

Um das alles zu verstehen, muss man in den November 2017 zurückblicken: "Außenpolitisches Abenteurertum" warf der damalige Außenminister Sigmar Gabriel da der saudischen Führung vor, ohne sie direkt beim Namen zu nennen. Damals hatte Saudi-Arabien in einer undurchsichtigen Aktion den libanesischen Regierungschef Saad al-Hariri bei dessen Besuch in Riad festgesetzt. Man munkelte, dass der innenpolitische ...

