Gelang es der Aktie der Deutschen Bank in der letzten Woche noch eben so, die Marke von 9 Euro zu verteidigen, so wird all dies in der neuen Woche schon wieder zunichte gemacht. Kurz nach Handelsschluss ließ sich ein deutliches Minus von 3 Prozent feststellen, womit die Deutsche Bank auf 8,95 Euro zurückfällt. Das ist ein überdeutliches Signal dafür, dass der Abwärtstrend wohl noch einige Zeit anhalten wird. Dabei ist davon auszugehen, dass auch das Jahrestief bei 8,77 Euro noch erreicht oder ... (Robert Sasse)

