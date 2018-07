Seit vergangenem Mittwoch ist die Fußballwelt für die Fans der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr in Ordnung. Das historische Ausscheiden bereits in der Gruppenphase einer WM ist jedoch auch für DFB-Ausrüster Adidas ein harter Schlag. Zwar geht man in Herzogenaurach davon aus, die kalkulierten drei Millionen Deutschland-Trikots zu verkaufen, wie das Handelsblatt berichtet. Es hätten jedoch noch deutlich mehr werden können. Ein noch größeres Problem haben überdies die Händler.

Minderumsatz ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...