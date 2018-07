Die Geschichte der europäischen Banken in diesem Jahr ist eine Leidensgeschichte. Dabei hatte das Jahr mit großen Hoffnungen begonnen: Die Aktien waren billig, und die Geldhäuser könnten von steigenden Zinsen profitieren, so lautete das Kalkül vieler Investoren. Auch wir bei Werthstein haben das so gesehen und ein Zeitgeist-Investment in...

Den vollständigen Artikel lesen ...