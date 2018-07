The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.07.2018



ISIN Name



CA1431312091 CARMAX MINING CORP. NEW

DE000A2DAE11

GB00B1VNST91 LAIRD PLC LS -,28125

US40650V1008 HALYARD HEALTH DL-,01

US4945801037 KINDRED HEALTHCARE DL-,25

US8746971055 TALLGRASS ENERGY PAR.UTS