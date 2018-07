Der Versicherer Allianz will eigene Aktien zurückkaufen. Das Volumen des neuen Programms betrage bis zu eine Milliarde Euro, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Es soll an diesem Mittwoch starten und bis zum 30. September abgeschlossen sein. Die gekauften Papiere will Allianz einziehen.

An der Börse sorgten die Neuigkeiten für gute Stimmung. In einer ersten Reaktion legte der Allianz-Kurs auf der Handelsplattform Tradegate um eineinhalb Prozent zu./he/fba

ISIN DE0008404005

