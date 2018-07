Wie es mit dem britischen EU-Austritt weitergehen soll, soll eine Sondersitzung am Freitag klären. Dort könnte es zum finalen Showdown kommen.

Die Mitglieder der britischen Regierung treffen sich am Freitag zu einer Sondersitzung zum Thema Brexit auf dem Landsitz Chequers. Das bestätigte die britische Premierministerin Theresa May am Montag im Parlament. Medien spekulieren bereits seit Tagen, bei dem Treffen könne es zu einem Showdown zwischen May und den Brexit-Hardlinern in ihrem Kabinett kommen.

Kommende Woche will London detaillierte Pläne für die künftigen Beziehungen zur EU vorlegen. Die Regierung ist in Sachen EU-Austritt aber noch immer tief zerstritten. Eine proeuropäische Gruppe um Schatzkanzler Philip Hammond plädiert für eine möglichst enge Anbindung an die EU und ist bereit, dafür Kompromisse einzugehen.

Die andere Seite um Außenminister ...

