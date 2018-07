Barclays senkt Infineon auf 'Underweight' - Ziel 20 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Infineon von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 24 auf 20 Euro gesenkt. Analyst Andrew Gardiner sorgt sich in einer am Montag vorliegenden Studie in puncto der Entwicklung der Autobranche. Hier gebe es einige Warnsignale, vor allem von wichtigen deutschen Kunden des Chipkonzerns. Vor allem aber lasteten die hohen Investitionen von Infineon vorerst auf den Gewinnmargen, wenngleich das Unternehmen mit Blick auf das langfristige Wachstum gut aufgestellt sei.

Warburg Research hebt Infineon auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Infineon nach zuletzt schwacher Kursentwicklung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 26 Euro angehoben. Der Chipkonzern profitiere weiterhin von einer starken Nachfrage bei gleichzeitig begrenztem Angebot, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Geschäftsquartal könnte Infineon den Jahresausblick Richtung oberes Ende der Prognosespanne präzisieren.

Lampe hebt Telefonica Deutschland auf 'Halten' - Ziel 3,30 Euro

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Telefonica Deutschland von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel auf 3,30 Euro belassen. Nach der vergleichsweise schwachen Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf seien die Aktien des Telekomanbieters nun fair bewertet, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein eher träge Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf erscheine weitgehend eingepreist. Das negative Überraschungspotenzial sei begrenzt.

Kepler Cheuvreux senkt Siemens Healthineers auf 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Siemens Healthineers nach guter Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 36,50 Euro belassen. Das Potenzial der Papiere des Medizintechnikunternehmens reiche für eine Kaufempfehlung nicht mehr aus, schrieb Analyst William Mackie in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach Wechselkurseinflüssen dürften die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal solide ausfallen.

Kepler Cheuvreux hebt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Bechtle nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 80 Euro belassen. Er habe auf einer Investorenveranstaltung in Paris einen positiven Eindruck gewonnen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Montag vorliegenden Studie. Das gute Wachstums aus eigener Kraft des IT-Dienstleisters dürfte weiter gehen.

Equinet senkt Fielmann auf 'Reduce' - Ziel 55 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Fielmann nach vorläufigen Ergebnissen für das erste Halbjahr von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 55 Euro gesenkt. Die Resultate seien auf den ersten Blick sehr enttäuschend, schrieb Analyst Simon Heilmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum der Optikerkette reiche nicht aus, um die steigenden Personalkosten zu decken. Die bestätigten Jahresziele erschienen nach den schwachen ersten sechs Monaten nun ambitioniert. Heilmann senkte seine Schätzungen.

DZ Bank hebt Wacker Chemie auf 'Kaufen' - Fairer Wert 129 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Wacker Chemie vor Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert auf 129 Euro belassen. Der Preis für Polysilizium sei im Juni stark gefallen und habe die Aktien des Chemiekonzern belastet, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Er halte die Kursverluste jedoch für übertrieben und rechne auch im kommenden Jahr mit einem Anstieg der Solarinstallationen.

Bernstein hebt Novo Nordisk auf 'Outperform' - Ziel 340 Kronen

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 320 auf 340 dänische Kronen angehoben. Analyst Wimal Kapadia blickt in einer am Montag vorliegenden Studie äußerst optimistisch auf das Diabetesmittel Semaglutide, zu dem es jüngst gute Studiendaten gegeben hatte.

JPMorgan hebt Aeroports de Paris auf 'Overweight' - Ziel 220 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat AEROPORTS DE PARIS von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 162 auf 220 Euro angehoben. Analystin Elodie Rall sieht durch eine mögliche Privatisierung des Flughafenbetreibers reichlich Potenzial. Sie verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Effizienzgewinne und Wertsteigerungsmöglichkeiten etwa im Bereich Immobilien.

