Amazon ist am Montag verhalten in die neue Woche gestartet. Zwar kam es zu Kurssteigerungen, diese jedoch fielen zu gering aus, um von einem neuerlichen Kursausbruch in den kommenden Sitzungen auszugehen. Unabhängig davon ist die Chance darauf, Kursziele von 2.000 Euro weiterhin zu verfolgen, relativ groß.

Denn die charttechnischen Experten bescheinigen dem Wert derzeit einen starken Aufwärtstrend, der lediglich um die aktuell erreichte Marke von 1.500 Euro etwas langsamer geworden sei. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...