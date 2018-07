FRANKFURT (Dow Jones)--Im Sog der Wall Street, die im späten Handel ins Plus drehte, haben sich auch die deutschen Aktien am Montagabend erholt. Dass sich CDU und CSU am Abend im Asylstreit doch noch geeinigt hätten, dürfte den deutschen Aktienmarkt am Dienstag stützen, prognostizierte ein Händler.

Allianz wurden am Abend 1 Prozent höher getaxt. Der Versicherer hat ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro beschlossen. Baumot reagierten hingegen kaum auf die Geschäftszahlen für 2017, die der Spezialist für die Nachrüstung von Dieselfahrzeugen vorgelegt hatte.

Dürr legten nachrichtenlos um 3,5 Prozent zu. Wirecard gewannen ebenfalls ohne nachrichtlichen Hintergrund 1,5 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.293 12.238 +0,45% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2018 16:27 ET (20:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.