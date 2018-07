Düsseldorf (ots) - Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich hat im Unionsstreit um die Flüchtlingspolitik an das Verantwortungsbewusstsein der Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) für Deutschland appelliert. Es sei ausgeschlossen, dass die gerade erst gebildete Bundesregierung an dem Streit um die Zurückweisung vergleichsweise weniger Flüchtlinge an der Grenze zerbreche, "wenn sich alle Beteiligten ihrer Verantwortung für das Land bewusst sind", sagte der CSU-Politiker der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Auf die Frage, ob Merkel und Seehofer den Weg an der Parteispitze freimachen, müssten, um die Fraktionsgemeinschaft auf Dauer zu erhalten, sagte Friedrich: "Ganz am Ende darf es nie um Personen, sondern muss es um Inhalte und Verantwortung gehen." CDU und CSU müsste auch in der Migrationspolitik ihre vereinende Kraft als Volksparteien und Schwesterparteien entfalten. "Von unseren Vorsitzenden dürfen wir das erwarten



