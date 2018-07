Ein neues Video von Italien, das von Kiwifruit Vine Health (KVH) veröffentlicht wurde, zeigt die Auswirkungen der Braunen Marmorierten Baumwanze (BMSB) bei Kiwis und wie einfach es für große Zahlen an Wanzen ist, Früchte und Pflanzen zu befallen. Professor Max Suckling, von Plant and Food Research und der Universität von Auckland, arbeitet mit Kollegen vor Ort in Italien...

