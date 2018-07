Aufnahme von James Corbett, QC, ins Team erweitert Offshore-Streitigkeiten-Bereich der Kanzlei erheblich

Die führende auf Streitsachen und Streitbeilegung spezialisierte Kanzlei Baker Partners gab heute das Eintreten von James Corbett, Kronanwalt (QC), als Senior Counsel in die Kanzlei bekannt. Er gehört zu den ersten Kronanwälten, die sich einer in Jersey ansässigen Kanzlei anschließen. Jersey ist im Begriff, sich zu einem führendenden internationalen Offshore-Zentrum für Prozesse und Streitigkeiten zu entwickeln.

Vor seinem Wechsel zu Baker Partners war James Corbett in der Londoner Niederlassung der internationalen auf Streitigkeiten und Ermittlungen spezialisierten Kanzlei Kobre Kim tätig. Er ist ein englischer Barrister mit großer Erfahrung in den Bereichen internationale Trusts sowie Insolvenz- und Wirtschaftsstreitigkeiten in fast allen wichtigen Offshore-Jurisdiktionen rund um den Globus. Weiterhin gilt er als führende Autorität auf dem Gebiet der grenzüberschreitende Gerichtsverfahren an englischen und Commonwealth-Gerichten mit Schwerpunkt auf Streitigkeiten in den Branchen Finanzdienstleistungen und Technologie sowie in Zusammenhang mit Insolvenzverfahren.

Im Rahmen seiner Tätigkeit widmete er sich häufig komplexen Bank- und Wertpapierangelegenheiten, darunter Ansprüche in Höhe von über 100 Mio. Britische Pfund vonseiten nichtenglischer Banken, Maklerunternehmen und andere Institutionen gegen große internationale Banken, darunter Standard Chartered Bank, JPMorgan Chase und The Royal Bank of Scotland. James Corbett verfügt über eine dauerhafte oder "pro-hac-vice-Zulassung in insgesamt 11 internationalen und Offshore-Jurisdiktionen, darunter die Cayman Islands und die British Virgin Islands.

Die Ernennung erfolgte im Zuge der im September 2017 erfolgten Gründung von Baker de Kluiverdes, einem in den USA ansässigen Schwesterunternehmen von Baker Partners mit Sitz in Washington DC, das von Jack de Kluiver geleitet wird, der über zwanzig Jahre Erfahrung als Rechtsberater im US-Justizministerium verfügt.

Stephen Baker, Senior Partner bei Baker Partners, kommentierte:

"Mit der Erweiterung unseres Teams um einen bekannten englischen Kronanwalt ist Baker Partners ein wahrer Coup gelungen, und wir freuen uns, ihn im Team begrüßen zu dürfen. Sein Know-how und seine jahrzehntelange Erfahrung bei bedeutenden komplizierten Offshore-Streitigkeiten in Jurisdiktionen rund um den Globus sind unübertroffen. Seine Einstellung bedeutet eine große Erweiterung unserer internationalen Reichweite und Fähigkeiten in einer Phase, in der wir uns als ein bedeutender Akteur bei Offshore-Streitigkeiten und Prozessen in Jersey und weltweit einen Namen machen."

