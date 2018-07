Takeda eröffnet feierlich die Takeda Global Hauptzentrale in Nihonbashi, Tokio, Japan.

Mit der Takeda Global Hauptzentrale als Basis und Symbol für die Werte des Unternehmens wird Takeda den Übergang zu einem globalen, werteorientierten biopharmazeutischen Marktführer mit Fokus auf Forschung und Entwicklung, der den Menschen weltweit eine bessere Gesundheit und eine bessere Zukunft ermöglicht, weiter beschleunigen.

Die "Lebensenergie" des Menschen ist die Grundlage des Designkonzepts von Creative Director Kashiwa Sato; Das edle, moderne japanische Design, das Kanji-Zeichen als Motive verwendet, schafft einen Raum, der für Takedas unveränderliche Werten und seine Zukunft steht



Takeda Pharmaceutical Company Limited, ("Takeda") (TOKYO: 4502) eröffnete heute feierlich die Takeda Global Hauptzentrale. Das im März 2018 fertiggestellte Gebäude wird als Hauptsitz von Takeda für seine weltweiten Aktivitäten dienen.

Bei der feierlichen Eröffnung betraten Creative Director Kashiwa Sato (SAMURAI, Inc.), Takedas President und CEO (Präsident und CEO) Christophe Weber und Takedas Head of Corporate Strategy (Leiter Unternehmensstrategie) und des CEO Office, Yasuhiro Fukutomi, der das Projekt leitete, die Bühne, um die Ziele und die Bedeutung des Projekts vorzustellen, während das Unternehmen seine Transformation beschleunigt.

"Die globale Hauptzentrale von Takeda symbolisiert die Weitergabe an die nächste Generation von Takedas unerschütterlicher Identität und den Werten als Unternehmen, das seine Wurzeln in Japan hat, jedoch Patienten weltweit erreicht", sagte Takedas President und CEO Weber. "Darüber hinaus wird sie eine Basis für unsere rund 30.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt bilden, wo diese in einer Umgebung, die Komfort und Inspiration bietet, Kontakte knüpfen, zusammenarbeiten, lernen und sich austauschen können. Von hier in Nihonbashi, Tokio, aus werden wir unsere Mission verfolgen, zu einer besseren Gesundheit und einer besseren Zukunft für die Menschen weltweit beizutragen und gleichzeitig unsere Beziehungen zur lokalen Gemeinschaft pflegen."

Kashiwa Sato sagte: "Ich habe versucht, durch das Design des neuen Hauptsitzes von Takeda die Essenz der Werte von Takeda auszudrücken sowie ihr Engagement, den Patienten immer voranzustellen. In diesem Prozess wählte ich "Lebensenergie" als zentralen Begriff und die acht Zeichen für "Leben", "Wasser", "Licht", "Erde", "Bäume", "Menschen", "Beziehungen" und "Zukunft" als Motive, um dieses Konzept zu repräsentieren. So wie diese Grundelemente der Natur die Quelle des Lebens bilden, sind die Verbindungen zwischen Menschen die treibende Kraft, um die größten Herausforderungen anzugehen und zu einer besseren Zukunft für alle beizutragen. Ich habe die Hoffnung, dass dieses Gebäude eine Inspiration für alle, die hier arbeiten, sowie die Besucher sein wird und sie auf natürliche Weise dazu anregen wird, ihre Gedanken über die Zukunft von Takeda zu teilen."

Designkonzept

Um eine globale Marke mit Wurzeln in Japan zu verkörpern, habe ich versucht, mit dem Design des neuen Hauptsitzes von Takeda die Essenz der DNA von Takeda auszudrücken. Diese grundlegenden Elemente tragen zur Position von Takeda als weltbekanntes Pharmaunternehmen bei und unterstützen das Versprechen auf eine bessere Zukunft für alle. Sie könnten auch als "Lebensenergie" der Menschen verstanden werden. Aus diesem Grund habe ich dieses Design als Gesamtkonzept für die Innenarchitektur gewählt. Das Konzept der "Lebensenergie" kann auch als grundlegender Ausgangspunkt des Unternehmens gesehen werden und eine Vision seines zukünftigen Zustands enthüllen. Auf diese Weise enthält es eine wichtige Botschaft für Takeda, die wir uns zu eigen machen und an zukünftige Generationen weitergeben sollten. Ich näherte mich dem Bewegungsfluss, vom Eingang des Gebäudes über die Rezeption bis hin zu den Bereichen, in denen Menschen arbeiten, als eine Geschichte des Lebens. Ich habe mich dafür entschieden, Abschnitte dieser Geschichte darzustellen beginnend mit der Quelle des Lebens, gefolgt von Wachstum und schließlich bis zur Bildung starker Beziehungen indem ich jedem Raum symbolische Kanji-Zeichen zuordnete. Die Zeichen wurden zu modernen Designelementen umgestaltet, die den Geist des "Wa" (ein Gefühl der japanischen Harmonie) vermitteln, der Takeda innewohnt, und als Kunstwerke an den Wänden angebracht. Ich habe die Hoffnung, dass dieses Gebäude eine Inspiration für alle sein wird, die hier arbeiten, und sie auf natürliche Weise anregen wird, ihre Gedanken über die Zukunft von Takeda mit den anderen Menschen, denen sie täglich begegnen, zu teilen.

Kashiwa Sato, Creative Director

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502) ist ein globales, forschungs- und entwicklungsorientiertes Pharmaunternehmen, das sich für bessere Gesundheit und eine bessere Zukunft für Patienten einsetzt, indem es wissenschaftliche Erkenntnisse in lebensverändernde Medikamente umzusetzen. Takeda konzentriert seine Forschungsbemühungen auf Onkologie, Gastroenterologie und neurowissenschaftliche Therapiebereiche sowie Impfstoffe. Takeda führt sowohl intern als auch über Partner Forschungs- und Entwicklungsaufgaben aus, um dadurch bei Innovationen an vorderster Front zu bleiben. Innovative Produkte, insbesondere in der Onkologie und Gastroenterologie, sowie die Präsenz von Takeda in aufstrebenden Märkten sind Takedas aktuelle Wachstumsmotoren. Etwa 30.000 Mitarbeiter setzen sich bei Takeda für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in über 70 Ländern mit Takedas Partnern im Gesundheitswesen zusammen.

