"Rheinpfalz" zu Mexiko:

"Das Ergebnis der Präsidentenwahl in Mexiko kann man als epochal bezeichnen. Im verkrusteten und von Eliten dominierten zweitgrößten Land Lateinamerikas hat erstmals in der Geschichte ein Anti-System-Kandidat gewonnen. Ein Linker. Einer, der bewusst der "Mafia der Macht" den Kampf angesagt hat, der mit fast all dem brechen will, was Mexiko bisher ausgemacht hat. Es ist ein Vertrauensvorschuss, aber auch eine Hypothek für Andrés Manuel López Obrador. Drogenkrieg, Korruption, soziale Ungleichheit, Armutsbekämpfung und das Verhältnis zu den USA mit drohendem Mauerbau (.): An all diesen Punkten muss er in den kommenden sechs Jahren an der Macht schnelle Erfolge erzielen."/yyzz/DP/he

