Im Dauerstreit um den Schallschutz rund um den künftigen Hauptstadtflughafen (BER) in Schönefeld sind wieder Richter am Zug. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verhandelt am Dienstag (10.00 Uhr) über Räume in Wohnhäusern, für die bislang ein Lärmschutz noch nicht Pflicht ist. Dazu gehören relativ niedrige Zimmer, Wohnküchen, Wintergärten und Zimmer in Spitzböden. Der Verband Deutscher Grundstücksnutzer hob hervor, dass zahlreiche Anwohner betroffen seien. Verein und Verband unterstützen die Kläger. Ob das Gericht schon am Dienstag eine Entscheidung trifft, ist noch offen./bf/DP/tos

