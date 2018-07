Düsseldorf (ots) - In der Thyssenkrupp-Aufsichtsratssitzung am vergangenen Freitag sollen gleich drei Vertreter der Kapitalseite nicht für die Stahlfusions-Pläne von Heinrich Hiesinger gestimmt haben: Carola Gräfin von Schmettow, Chefin der Bank HSBC Deutschland, soll sich enthalten haben, wie die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Mittwoch) aus Konzernkreisen erfuhr. Zwei weitere Vertreter - darunter Jens Tischendorf (Vertreter der Großaktionärs Cevian) - sollen gegen den Tata-Deal gestimmt haben. Thyssenkrupp und HSBC wollten dazu gegenüber der Redaktion keine Stellung nehmen.



