Die UMH Properties Inc. (ISIN: US9030021037, NYSE: UMH) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,18 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 17. September 2018 (Record date: 15. August 2018). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,72 US-Dollar ausbezahlt. Die Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 15,47 US-Dollar (Stand: 2. Juli 2018) und unter Zugrundelegung der aktuellen ...

