Trikots, Bier und Wurst: Wird nach dem Aus der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM alles verramscht? Für viele Händler und Gastronomen ist Deutschlands Ausscheiden halb so schlimm, zeigt eine neue Studie.

Der Tag danach begann mit Rabatten: Die Warenhauskette Kaufhof lockte am Donnerstag nach dem WM-Aus der deutschen Mannschaft mit einem "Trostrabatt" von 40 Prozent auf die Trikots. Auch bei vielen anderen Händlern werden die Trikots seither verramscht.

Wird die Fußball-WM also nicht nur für Fans der deutschen Mannschaft zum Debakel, sondern auch für Lebensmittelhändler und Gastronomen, die auf zusätzliches Geschäft gehofft hatten?

Nicht unbedingt, zeigt eine Analyse des Marktforschungsunternehmens Nielsen, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Die Nielsen-Experten haben dafür untersucht, wie sich das Einkaufverhalten in den Wochen vor und nach Welt- beziehungsweise Europameisterschaften entwickelt. Das Ergebnis ist zunächst nicht allzu überraschend: "Im Schnitt schauen rund 40 Prozent der deutschen Fußball-Fans die Spiele in großer Runde. Und dafür wird oft extra eingekauft", sagt Michael Griess, Lebensmittel-Experte und Commercial Director von Nielsen. Vor allem das Fußball-Dreigestirn Bratwurst, Bier und Chips stünde bei Ballevents regelmäßig hoch im Kurs. So stiegen die Bratwurstumsätze ...

