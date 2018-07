Nachdem Zalando 250 Marketingstellen streicht, prophezeit auch Oliver Samwer den Kahlschlag im Marketing. KI würde Menschen ersetzen. Die Diskussion ist eröffnet und führt zu abenteuerlichen Fehleinschätzungen.

Die Nachricht, dass der Online-Versender Zalando 250 Marketing-Spezialisten durch Algorithmen ersetzt, schlug wie ein Blitz in der Branche ein. Der Online-Händler will im Marketing künftig stärker auf Technologie setzen. Eine Zalando-Sprecherin: "Im letzten Jahr haben wir bereits damit begonnen, Tech überall ins Unternehmen zu integrieren. Nun werden auch alle Marketingabteilungen in den sogenannten Zalando Fashion Store integriert, das Business bei Zalando, das den größten Consumer Touchpoint darstellt." Gründer Robert Gentz beteuert: "Wir haben sehr lange und gut überlegt, aber es ist der richtige Schritt für uns."

Seit Jahren ist die Rede davon, dass Künstliche Intelligenz ("KI") und Algorithmen Arbeitsplätze überflüssig machen, doch Marketing und Werbung glaubten, davon kaum betroffen zu werden. Nun trifft es sie wie ein Schlag ins Genick - und die Einschläge kommen immer näher. Nächster ist Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer, der einen digitalen Kahlschlag im Marketing prophezeit.

Samwer hält die angekündigten Massenentlassungen bei Zalando nur für den Anfang einer langen Entwicklung. "Ein Großteil des Marketings kann schon heute automatisiert gesteuert werden. Künstliche Intelligenz und Automation werden in Zukunft weiter viele Menschen ersetzen", so Samwer. Er glaubt, dass es bald keine SEO- (Search) oder Social Media-Manager mehr geben werde.

Nun ist Oliver Samwer kein ausgewiesener Marketing-Experte. Denn mit seiner Aussage beschwört er keinesfalls den Untergang des Marketings generell, sondern die Automatisierung vereinzelter Ausprägungen der Werbebranche. Wie ausgerechnet "Social" Media ohne Menschen funktionieren soll, bleibt ein Rätsel. Es ist ein Widerspruch in sich. In fähige Menschen, die die immer zahlreicher werdenden Instrumente des Marketings beherrschen und steuern, werden die Unternehmen - im Gegenteil - in Zukunft wohl eher mehr investieren müssen.

Das ZDF-Magazin "Frontal 21" nennt Samwer einen "dreisten Kopierer". Spiegel Online beschreibt sein Unternehmen wahlweise als "Rakete ohne Kurs" oder den "deutschen Mark Zuckerberg" als Unternehmer "Im Sturzflug". Mit dem eigenen Marketing hapert es im Samwerschen Imperium gewaltig. Ohnehin gingen alle Prophezeiungen, insbesondere der digitalen Jünger, ...

