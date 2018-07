Der pleitegegangene Ex-Star der deutschen Versicherungsverkäufer, Mehmet Göker, hat sich an die türkische Ägäis abgesetzt. Während in Deutschland Prozesse gegen ihn laufen, gibt er Seminare zur Kunst des Reichwerdens.

Es ist 20.50 Uhr, die Sonne versinkt in der Ägäis. Gerade haben vier Freunde, Kollegen, Verwandte - man weiß es nicht genau - für Mehmet Göker den Tisch gedeckt, auf der Terrasse, mit Schalen voll deutscher Gummibärchen und türkischer Sonnenblumenkerne. Und eine Shisha für Göker vorbereitet. Der von der deutschen Staatsanwaltschaft per Haftbefehl gesuchte Ex-Star der deutschen Versicherungswirtschaft hat seinen Job nicht verlernt. Er kann alles verkaufen. Auch seinen neuen Wohnort. Die Worte knallen wie aus einem Überdruckbehälter aus ihm raus. "Über 300 Sonnentage im Jahr, von April bis November fallen die Temperaturen nicht unter 20 Grad, in der Spitze 36 Grad", jede Zahl ein Vorschlaghammer für die Ohren. "Was soll ich bitte schön noch in Deutschland?" Göker spricht noch immer wie jemand, der die Caps-Locked-Taste gedrückt hält und hinter jeden Satz drei Ausrufezeichen setzt.

Er entschuldigt sich für ein paar Minuten. Trotz der 300 Sonnentage im Jahr ist es nachts noch frisch. Nach einigen Minuten sind Gökers vier Vasallen übereingekommen, dass es zu kalt sei, um draußen zu sitzen. Sie bringen die Schalen mit Gummibärchen und die Wasserpfeife nach drinnen. Als Göker wieder erscheint, fragt er, was das soll. "Wieso sitzen wir drinnen?" "Es ist zu kalt draußen, Mehmet", sagt einer. Göker darauf: Wem es zu kalt ist, der soll sich was anziehen. Menschen und Dinge bewegen sich also wieder nach draußen. Dort bleiben sie sitzen für die nächsten Stunden, schweigend, rauchend, frierend.

Kusadasi ist tatsächlich ein wunderschöner Ort an der türkischen Ägäis-Küste, etwa eine Stunde südlich von Izmir. Das Klima ist mild, weshalb sich hier viele türkische wie deutsche Rentner niedergelassen haben. Es ist ein guter Ort zum Altwerden und um sich zu vergewissern, dass man nicht da sein will, wo man nicht sein kann.

Göker hier zu treffen ist allerdings nicht ganz einfach. Auf eine erste schriftliche Anfrage, ob man sich mal unterhalten könne, reagiert er nicht. Später dann doch ("NA KLAR"). Dann ist wieder für einige Tage Funkstille. Bis Göker anruft und wie eine Haubitze auf Speed über die Berichterstattung über ihn schimpft. Schließlich stimmt er einem Treffen zu, verschiebt es aber zweimal. Am Ende kommt er 45 Minuten zu spät, bittet dabei auf so charmante wie mitreißende Art um Entschuldigung, dass man direkt vergisst: Gökers Ferrari ist weg.

"Verheerende Auswirkungen"

Über Gökers Aufstieg und Fall gibt es mehrere TV-Dokumentationen. 2015 erschien auch noch seine Autobiografie "Die Wahnsinnskarriere des Mehmet Göker". Das Cover ziert heute seine Facebook-Page. Noch immer hat er zahlreiche Fans, für die er ein Selfmade-Millionär und Erfolgsguru ist. Andere halten ihn für einen Brüllaffen.

Der heute 39-Jährige war schlau und hatte Talent; nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann machte er sich selbstständig und baute innerhalb weniger Jahre Deutschlands größten Versicherungsvertrieb auf. Sein Erfolgsrezept hieß "ich". So nannte er in zwingender Logik auch seine 2003 gegründete Firma "MEG" - Mehmet Ercan Göker. Seinen ...

