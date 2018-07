Zürich - Ferien à discrétion: Besonders in der Sommerzeit klingt die Idee von Urlaub so viel man will verlockend. Beim US Streaming-Dienst Netflix, aber auch beim Schweizer Fintech-Unternehmen Advanon ist die Ferien-Flatrate bereits Realität. Rechtzeitig zum Beginn der grossen Feriensaison wollte das berufliche Online-Netzwerk XING wissen, was Arbeitnehmende in der Schweiz vom Selbstbedienungsmodell halten. Das Ergebnis: Die Ferien-Flatrate polarisiert. Etwas mehr als die Hälfte glaubt, dass der Ansatz funktionieren kann. Der Rest kann dem Modell wenig abgewinnen. Besonders gut kommt die Idee bei den Jungen an. Könnten Arbeitnehmende die Anzahl Urlaubstage tatsächlich selbst bestimmen, so wären sie im Schnitt 30,5 Tage im Jahr in den Ferien - deutlich länger als der heutige Mittelwert.

Im Auftrag von XING Schweiz hat das Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Marketagent.com rund tausend berufstätige Personen in der Deutschschweiz zum Thema Ferien befragt. Die wichtigsten Resultate der repräsentativen Studie:

Junge glauben an unbegrenzte Ferien

Im Bestreben, durch attraktive Arbeitsbedingungen die besten Mitarbeitenden anzuziehen, überlassen es Unternehmen wie der amerikanische Streaming-Dienstleister Netflix oder das Zürcher Startup Advanon ihren Mitarbeitenden, wie viele Ferientage sie pro Jahr beziehen wollen. Kann das gut gehen? Ja, finden 56% der Befragten, während sich die übrigen 44% nicht vorstellen können, dass dieses Modell funktionieren kann. Der Ferienvergabe in Eigenregie stehen vor allem jüngere Arbeitnehmende positiv gegenüber. In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen sind es zwei Drittel (66%), die glauben, dass der freie Bezug von Ferientagen klappen kann. In der Altersgruppe der 60- bis 65-Jährigen können sich hingegen weniger als die Hälfte (49%) für das Modell erwärmen.

Eine Woche mehr Ferien im Flatrate-Modell

In den USA hat das Internet-Unternehmen Kickstarter die unlimitierten Ferientage bereits wieder gestrichen. Nicht etwa, weil die Mitarbeitenden ständig weg waren, sondern weil sie dank der Regelung zu wenig Ferien gemacht haben. Schweizer Arbeitnehmende scheinen indes gewillt, die Vorzüge einer Ferien-Flatrate auszukosten. Könnten Arbeitnehmende tatsächlich frei bestimmen, so würden sie im Durchschnitt 30,5 Tage pro Jahr Ferien nehmen. Das ist deutlich mehr als der heutige Durchschnittswert von 25,5 Tagen, den das Bundesamt für Statistik veröffentlicht hat. Die ...

