=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:10 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 1H, Baden-Baden *** 08:30 DE/Sondersitzungen der Unions- und SPD-Fraktion zum Asylkompromiss, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Haushaltsdebatte, 2. Lesung, Berlin *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 11:00 DE/Merck KGaA, Telefonkonferenz zum Strategie-Update des Bereichs Performance Materials *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Halbjahres-PK, Berlin 12:45 DE/Wirtschaftsminister Peter Altmaier, PK zur Vorstellung des Berichts der Monopolkommission, Berlin *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 16:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: Schweden - Schweiz, St. Petersburg 18:00 RO/EZB-Direktor Praet, Rede beim Festbankett der Rumänischen Nationalbank, Bucharest 20:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: Kolumbien - England, Moskau *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Juni *** - DE/ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone *** - US/Kfz-Absatz Juni - US/Verkürzter Handel an den US-Börsen (bis 19:00) und am US-Anleihemarkt (bis 20:00) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

July 03, 2018 00:14 ET (04:14 GMT)

