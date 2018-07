Berlin / München - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer haben sich auf einen Kompromiss im Asylstreit geeinigt und ein Auseinanderbrechen der Union vorerst verhindert. "Wir haben uns geeinigt", sagte Seehofer am Montagabend nach stundenlangen Verhandlungen in der CDU-Zentrale in Berlin. Die Einigung sehe vor, dass die illegale Migration an der Grenze zu Österreich unterbunden werde. Merkel sagte, sie glaube, "dass wir heute nach hartem Ringen und schwierigen Tagen einen wirklich guten Kompromiss gefunden haben."

Die Einigung sorgte für Erleichterung bei Anlegern. Die vom Broker Lang & Schwarz ermittelte Indikation für den Stand des Dax kletterte über 12'300 Punkte und lag zuletzt bei 12'310,50 Zählern. Das Xetra-Hauptgeschäft hatte der Index mit 12 238,17 Einheiten beendet. Zudem entfernte sich der Eurokurs deutlich von der 1,16-US-Dollar-Marke. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1639 Dollar.

Der Asylstreit hatte die Stimmung am Aktien- und Devisenmarkt gedrückt. Anleger hatten befürchtet, dass eine anhaltende Regierungskrise in Deutschland auch die grösste Volkswirtschaft der Eurozone belasten könnte. "Reformen, die die strukturellen Konstruktionsschwächen der Gemeinschaftswährung ausmerzen und diese langfristig auf ein stabiles Fundament stellen, sind ohne Deutschland nicht denkbar", kommentierte Devisenexpertin Esther Reichelt von der Commerzbank.

Rücktritt vom Rücktritt

Seehofer kündigte an, er wolle nun doch Minister bleiben. "Diese klare Übereinkunft (…) erlaubt mir, dass ich das Amt des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat weiterführe", sagte Seehofer. Noch am Sonntag hatte Seehofer bei einer Sitzung des CSU-Vorstands in München ...

Den vollständigen Artikel lesen ...