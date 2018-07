Empirix IntelliSight und E-XMS sind voll kompatibel mit der Network Functions Virtualization (NFV) Infrastuktur von Huaweis FusionSphere

Huawei Technologies Co. Ltd., ein führender Lösungsanbieter im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) mit Sitz in Shenzhen (China), hat Empirix IntelliSight und E-XMS für die Integration mit seinem Cloud-Betriebssystem FusionSphere zertifiziert.

Diese Zertifizierung, die umfangreiche Interoperabilitätstests innerhalb der virtuellen Architektur von Huawei umfasste, versetzt Huawei-Kunden in die Lage, die Business-Assurance-Lösungen von Empirix zuverlässig in ihren Evolved Packed Core (EPC-) Netzwerken einzusetzen. Die zertifizierte Lösung bietet Datenerfassung, Mediation, erweiterte Fehlerbehebung, Echtzeitüberwachung und Datenanalysefunktionen.

"Empirix ist stolz auf diese Zertifizierung, die strenge und umfassende Interoperabilitätstests beinhaltet. Jetzt können Huawei-Kunden eine einzige Plattform nutzen, um eine einheitliche Sichtbarkeit von Quality of Service und Quality of Experience für physische und virtuelle Umgebungen zu erreichen", erklärt Franco Messori, Chief Strategy Officer bei Empirix. "Nur zertifizierte Lösungen von Drittanbietern dürfen über die NFV/SDN-Plattform von Huawei und über seine mehr als 190 EPC-Netzwerke verkauft werden. Dies ist eine fantastische Gelegenheit für Empirix."

Die Zertifizierung bestätigt die Position von Empirix als Marktführer für Business-Assurance-Lösungen für physische, virtuelle und hybride Netzwerke. Empirix-Lösungen sind ab sofort für Huawei-Händler verfügbar.

Über Huawei

Huawei ist ein weltweit führender Lösungsanbieter im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Mit integrierten Lösungen in vier Schlüsselbereichen Telekommunikationsnetze, IT, intelligente Geräte und Cloud-Dienste setzen wir uns dafür ein, jedem Menschen, jedem Zuhause und jeder Organisation das digitale Leben in einer vernetzten, intelligenten Welt näher zu bringen.

Huaweis umfassendes End-to-End-Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen ist sowohl wettbewerbsfähig als auch sicher. Durch die offene Zusammenarbeit mit Partnern innerhalb des Ökosystems schaffen wir nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden, indem wir Menschen befähigen, das Leben zu Hause bereichern und Innovationen in Organisationen jeder Art und Größe anregen.

Bei Huawei stehen die Kundenbedürfnisse im Mittelpunkt der Innovation. Wir investieren viel in die Grundlagenforschung und konzentrieren uns auf technologische Durchbrüche, die die Welt voranbringen. Wir beschäftigen mehr als 180.000 Mitarbeiter und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig. Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das sich vollständig im Besitz seiner Mitarbeiter befindet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Huawei unter www.huawei.com

Über Empirix

Empirix bietet eine ganzheitliche Sicht auf die End-to-End-Benutzerkommunikation und das Verhalten über Netzwerke hinweg. Empirix wurde 1992 als Hammer Technologies gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, USA. Die Kunden von Empirix sind kundenorientierte Telekommunikationsanbieter und Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.empirix.com oder folgen Sie uns auf https://www.twitter.com/empirix.

Empirix ist ein Markenzeichen von Empirix, Inc. in den USA und anderen Ländern.

