FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.07.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A
NZX XFRA GB0001979029 MANAG.CONSUL LS-,01
OWX XFRA CH0019396990 YPSOMED HLDG SF 14,15
TGJ XFRA US8746971055 TALLGRASS ENERGY PAR.UTS
AZ4N XFRA CH0008837566 ALLREAL HLDGS NAM SF 1
XFRA US40650V1008 HALYARD HEALTH DL-,01
CQSN XFRA BMG8437G3195 CHINA STAR ENTERT. HD-,01
XFRA CA1431312091 CARMAX MINING CORP. NEW
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.07.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A
NZX XFRA GB0001979029 MANAG.CONSUL LS-,01
OWX XFRA CH0019396990 YPSOMED HLDG SF 14,15
TGJ XFRA US8746971055 TALLGRASS ENERGY PAR.UTS
AZ4N XFRA CH0008837566 ALLREAL HLDGS NAM SF 1
XFRA US40650V1008 HALYARD HEALTH DL-,01
CQSN XFRA BMG8437G3195 CHINA STAR ENTERT. HD-,01
XFRA CA1431312091 CARMAX MINING CORP. NEW