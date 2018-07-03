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DISTRICT COPPER CORP0,049+16,67 %
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV1,43-2,05 %
MANAGEMENT CONSULTING GROUP PLC0,014-20,59 %
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP38,15-3,22 %
YPSOMED HOLDING AG123,80-0,48 %