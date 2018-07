Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MIETPREISBREMSE - In einem Punkt ist sich die Koalition einig, nämlich, dass Mieten die soziale Frage unserer Zeit sind. Das sagen sowohl Innenminister Horst Seehofer (CSU) als auch Justizministerin Katarina Barley (SPD). Doch bei der Lösung der Frage, wie der Mietanstieg gebremst werden könnte, ist es mit der Einigkeit vorbei. Barley setzt auf die 2015 eingeführte Mietpreisbremse. Weil das Instrument aber bisher seine Wirkung verfehlt hat, legte die Ministerin kürzlich ihre Pläne für eine Nachbesserung vor. Beim Koalitionspartner stößt sie damit auf Widerstand. "Der Gesetzentwurf ist so angelegt, dass er nicht den erhofften Nutzen bringen wird", sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Marco Wanderwitz (CDU), dem Handelsblatt. Noch sei der Entwurf aus dem Justizressort "nicht in dem Zustand, dass man ihn in die Länder- und Verbändeanhörung geben kann". Barley wies die Vorbehalte zurück. "Wir haben einen Entwurf vorgelegt, der den Koalitionsvertrag umsetzt", sagte ein Ministeriumssprecher dem Handelsblatt. (Handelsblatt S. 10)

WEHRETAT - Die Bundeswehr bekommt im Jahr 2019 mehr Mittel als bisher geplant. Laut dem neuen Haushaltsentwurf des Bundesfinanzministeriums soll der Wehretat im Jahr 2019 auf 42,9 Milliarden Euro steigen, hieß es in Regierungskreisen. Das ist ein Plus von exakt 4 Milliarden Euro gegenüber 2018 - und rund 650 Millionen Euro mehr als Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) seiner Kabinettskollegin Ursula von der Leyen (CDU) noch im Frühjahr zugesagt hatte. (Handelsblatt S. 10)

DIGITALISIERUNG - Die Digitalisierung wird das Rechnungswesen grundlegend verändern. Neue Technologien zur Bewältigung hoher Datenmengen machen es möglich, Investoren einen immer umfassenderen Einblick in Unternehmen zu geben, unterstreicht Andreas Barckow, Präsident des deutschen Bilanzstandardsetzers DRSC, im Interview der Börsen-Zeitung. Dennoch werde bis zum Entstehen des gläsernen Konzerns noch Zeit vergehen. Die immer wichtiger werdende Dienstleistungswelt mit der zunehmenden Bedeutung immateriellen Vermögens finde sich unzureichend in den Bilanzen wieder, moniert der Experte. Zwar gebe es schwierige Bewertungsfragen zu lösen, doch es sei fahrlässig, das Problem gar nicht erst anzugehen. (Börsen-Zeitung S. 9)

FERNBUSSE - So viele Menschen wie noch nie fahren inzwischen mit Fernbussen durchs Land. Gerade in den Ferien wird der Bus für immer mehr Passagiere zur Alternative. Allein mit dem Fernbus-Marktführer Flixbus waren 2017 etwa 40 Millionen Menschen unterwegs - neuer Rekord. Gewerkschaften allerdings wissen, wer für die Billigtickets einen hohen Preis bezahlt: die Fahrer. Bei Arbeitnehmervertretern gehen immer mehr Klagen über wachsenden Druck im Führerhaus ein. "Fahrer berichten von unerträglichen Verschlechterungen bei Arbeitsbedingungen und Bezahlung", sagt Verdi-Bundesvorstand Christine Behle der Süddeutschen Zeitung. (SZ S. 17)

MINDESTLOHN - Der staatliche Mindestlohn hilft nicht nur Arbeitnehmern, die vorher Stundenlöhne von nur ein paar Euro erhielten. Er hilft durch einen Anstieg des Konsums der ganzen Volkswirtschaft. Das zeigen Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), die der SZ vorliegen. Die wirtschaftliche Leistung fällt demnach über Jahre um bis zu 0,5 Prozent höher aus. (SZ S. 21)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2018 00:57 ET (04:57 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.