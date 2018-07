M E D I E N M I T T E I L U N G

Implenia verkauft erstklassige Projektentwicklung in Zürich-Altstetten - Flexibles Logistik- und Bürogebäude erfüllt Ansprüche von heute und morgen | "One Company"-Projekt mit Volumen im hohen zweistelligen Millionenbereich

Dietlikon, 3. Juli 2018 - Implenia entwickelt und baut im Kreis 9 in der Stadt Zürich ein Logistik- und Bürogebäude. Das Projekt "West-Log" wurde an Swiss Prime Site Immobilien verkauft und nimmt die Bedürfnisse der Investorin und des zukünftigen Ankermieters optimal auf. Implenia hat das Projekt bis zur Baubewilligung entwickelt und übernimmt als Totalunternehmerin die Realisierung. Das Vertragsvolumen liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich.

In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Altstetten überzeugt Implenia mit ihrer Entwicklungskompetenz. Das neue Gebäude wird südlich durch die Vulkanstrasse von den Bahngeleisen getrennt, nordseitig wird das Industrieareal durch die Juchstrasse begrenzt. Der kompakte und kräftige Gebäudekörper wird mit einer Metallfassade eingekleidet und fügt sich städtebaulich harmonisch in den bestehenden grossmassstäblichen Kontext ein. Der Standort liegt zudem direkt beim Autobahnanschluss im Westen der Stadt. Das Gebäude kann als Logistikhub auf die steigende Nachfrage nach der innerstädtischen Verteilung von Waren reagieren und bietet damit langfristige Perspektiven. Der Neubau wird an den Fernwärmeverbund der Stadt Zürich angeschlossen. Die Realisierung von "West-Log" beginnt im Sommer und dauert voraussichtlich gut zwei Jahre.

Mit diesem "One Company"-Projekt stellt Implenia ihre Kompetenz unter Beweis, das gesamte Portfolio an Bauleistungen aus einer Hand anbieten zu können. Neben der Projektentwicklung erstellt die Gruppe auch die Fachplanung, erbringt Hochbauleistungen - etwa als Baumeister - und übernimmt die Aufgaben aus dem Spezialtiefbau. Damit kommt die volle Kraft von Implenia zum Zug.

Im aufstrebenden Zürich-Altstetten hat Implenia mit dem Projekt "West-Log" ein modernes und flexibles Logistik- und Bürogebäude für heutige und zukünftige Ansprüche entwickelt. (Bild: Raumgleiter AG)

