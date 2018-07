Die strategische Vereinbarung zwischen Evotec und Sanofi, die am 15. Juni 2018 unterzeichnet wurde, ist per 1. Juli 2018 wirksam geworden. Im Rahmen der Vereinbarung wird Evotec Sanofis Antiinfektiva-Einheit, sowie das damit verbundene Antiinfektiva-Forschungsportfolio in ihre Organisation integrieren. Mit dem Abschluss der Vereinbarung zwischen beiden Unternehmen sind die notwendigen personalrelevanten Prozesse, die am 08. März 2018 initiiert wurden, erfolgreich vollzogen sowie die erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden in Frankreich erhalten worden. Diese Vereinbarung führt zu garantierten Zahlungen von Sanofi innerhalb der nächsten fünf Jahre inklusive einer Vorabzahlung in Höhe von 60 Mio. EUR. Evotec wird die Entwicklung der Pipeline im...

