Die Allianz startet ihren dritten milliardenschweren Aktienrückkauf. Ab morgen will der Versicherer eigene Aktien für bis zu 1 Mrd. Euro am Markt erwerben. Dafür hat man sich bis Ende September Zeit genommen. In diesem Jahr hatte die Allianz bereits Papiere für 2 Mrd. Euro zurückgekauft, wofür sie gerade einmal vier Monate brauchte. Insgesamt hat der Münchner Konzern seit Februar 2017 auf diese Weise 5 Mrd. Euro an die eigenen Aktionäre zurückgegeben - neben der Dividende.



Die Papiere sollen eingezogen werden. Die Aktie ist seit Anfang Mai von mehr als 200 Euro auf 174,38 Euro abgebröckelt. Aktienrückkäufe treiben in der Regel den Kurs.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info