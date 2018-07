Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA will seine Sparte Performance Materials auf Wachstum trimmen. Richten soll es das Programm "Bright Future". "Wir wollen unsere Position als führender Lösungsanbieter für die Elektronikindustrie weiter ausbauen. Um dies zu erreichen, werden wir uns noch stärker an den Bedarfen dieses wichtigen Zukunftsmarktes ausrichten und marktorientierte Innovationen vorantreiben", kündigte Kai Beckmann, CEO von Performance Materials, am Dienstag an.

Der Sparte macht der verschärfte Wettbewerb im Flüssigkristallgeschäft zu schaffen. Im ersten Geschäftsquartal sank der Umsatz um 12,5 Prozent auf 564 Millionen Euro. Negative Währungseffekte von 8,5 Prozent wurden durch einen organischen Umsatzrückgang von 4 Prozent verstärkt. Bei der Vorlage der Zahlen im Mai hatte Finanzvorstand Marcus Kuhnert erklärt, Merck arbeite an der Strategie des Geschäftsbereichs für die nächsten Jahre, um zu einem profitablen Wachstumspfad zurückkehren können. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir 2019 in Performance Materials die Talsohle erreicht haben", hieß es seinerzeit.

Diese Ansicht wurde am Dienstag bekräftigt. Nach 2019 erwartet Merck ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum für Performance Materials von 2 bis 3 Prozent. Dauerhaft soll die EBITDA-pre-Marge rund 30 Prozent betragen.

Der auch in den nächsten Jahren zu erwartende Marktrückgang im Geschäft mit Flüssigkristallen für Display-Anwendungen soll nach 2019 durch ein Wachstum bei OLED-Materialien und Fotolacken sowie in den Geschäftseinheiten Semiconductor und Surface Solutions mehr als ausgeglichen werden, stellte der DAX-Konzern aus Darmstadt in Aussicht. Angetrieben werden soll das Wachstum vor allem von Semiconductor Solutions, dem Geschäft mit Halbleitermaterialien.

Die Sparte Performance Materials werde weiterhin stark in Innovationen investieren, um die Technologieführerschaft in den verschiedenen Märkten zu stärken und künftiges Wachstum zu sichern. Zusätzliches Wachstumspotenzial sieht Merck in neuen Geschäftsfeldern sowie bei Innovationen wie Flüssigkristallfenster.

Merck hatte im vergangenen Jahr in der Sparte fast das komplette Führungsteam ausgewechselt und das Geschäft in den drei Einheiten Display Solutions, Semiconductor Solutions und Surface Solutions neu aufgestellt.

July 03, 2018 01:28 ET (05:28 GMT)

