Zürich - Der Zinsmarkt im überjährigen Bereich präsentiert sich weiterhin volatil. Die Richtzinsen für mittel- und langfristige Festhypotheken haben sich im letzten Monat leicht reduziert. Dies dürfte insbesondere damit zusammenhängen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) und die Schweizerische Nationalbank ihr künftiges Festhalten an einer expansiven Geldpolitik bekräftigt haben.

Die Richtsätze für mittel- als auch für langfristige Festhypotheken zeigten sich in den letzten Wochen weiterhin unbeständig. Nach anfänglicher Seitwärtsbewegung erhöhten sie sich Mitte Juni zwischenzeitlich leicht, bevor dann gegen Ende des Monats eine Reduktion in allen Laufzeiten erfolgte.

Stichtagsbezogen ist gegenüber Ende Mai in den mittleren und langen Laufzeiten eine Reduktion der Richtzinssätze sichtbar. Bei den 5-jährigen Festhypotheken ist im Schnitt eine Senkung von 3, bei 10-jährigen um 4 Basispunkte zu verzeichnen. Dagegen verursachte die Konditionenerhöhung (+ 5 Bps) eines wichtigen schweizweit tätigen Bankinstitutes, dass die 2-jährigen Festhypotheken um 2 Basispunkte anstiegen.



Grafik 1. Datengrundlage: Durchschnittliche Richtsätze von über 70 Banken und Versicherungen. Stand: 25.06.2018

Bandbreiten bei den mittelfristigen Festhypotheken sinken

Im Bereich der mittelfristigen Laufzeiten ist sowohl der Zinssatz des teuersten als auch derjenige des günstigsten Anbieters gefallen. Wie in Grafik 2 ersichtlich, ist der Rückgang bei Letzterem besonders ausgeprägt.



Grafik 2. Datengrundlage: Durchschnittliche Richtsätze von über 70 Banken und Versicherungen. Stand: 25.06.2018

Bei den 10-jährigen Festhypotheken hat sich die Bandbreite hingegen nicht verändert. Dies obwohl die meisten Finanzierungsinstitute eine Reduktion der Richtsätze vorgenommen haben. Die Spanne bleibt damit unverändert gross.

Auch bei den kurzfristigen Festhypotheken blieb die Bandbreite zwischen dem günstigsten und dem teuersten Anbieter mit 62 Basispunkten weiterhin breit.

Kreditabsicherungskosten (Swap) kaum verändert

Die Swap-Sätze haben sich in den letzten Wochen weiterhin volatil verhalten. Einem Anstieg bis ca. Mitte Monat folgte eine Phase von wieder sinkenden Zinsen am Kapitalmarkt. Verglichen mit dem Stand vor Monatsfrist haben sich die Kredit-absicherungskosten im Kapitalmarkt aktuell aber in allen Laufzeiten nur unwesentlich verändert.



Grafik 3. Quelle: Thomson Reuters Datastream. Stand: 22.06.2018

Durchschnittliche Richtsätze: Mittlere und lange Laufzeiten verbilligen sich leicht

Nachstehend die durchschnittlichen Richtsätze für Hypotheken per 25.06.2018:

Viele Institute haben die Richtzinssätze für Festhypotheken mit mittleren und langen Laufzeiten leicht reduziert. Nachdem die Referenzzinssätze (SWAP) nicht gesunken sind, bedeutet dies einen leichten Margenrückgang.

Im Vergleich dazu verhandelte MoneyPark per 25. Juni 2018 folgende Top-Hypothekarzinsen:



Vergleichen Sie jetzt die aktuellen Top-Hypothekarzinsen, es lohnt sich!

Prognose: Seitwärts verlaufendes Zinsniveau mit kurzfristigen Ausschlägen in beide Richtungen im weiteren Jahresverlauf



Den vollständigen Artikel lesen ...