Bei einem weiteren festgehaltenen Schiff in Malta handelt es sich offenbar um die "Sea-Watch 3", die der deutschen Organisation "Sea Watch" gehört.

In Malta wird neben der "Lifeline" offenbar ein weiteres Flüchtlings-Rettungsschiff einer deutschen Hilfsorganisation blockiert. Sea-Watch habe am Montag erfahren, dass ihr Schiff in Malta festgehalten werde, "ohne jegliche Rechtsgrundlage seitens der Behörden", teilte die Berliner Organisation auf ihrer Homepage mit. Die "Sea-Watch 3" sei als niederländisches Seeschiff registriert, das voll berechtigt ...

