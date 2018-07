Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich die Lage bei Kupfer weiter verschärft; und das unter charttechnischen und fundamentalen Aspekten. Das von uns in der letzten Kommentierung skizzierte Bewegungsziel von 2,90 US-Dollar ist mittlerweile in Reichweite gerückt… Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 26.06. hieß es: "[…] Kupfer befindet sich in einem schwierigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...