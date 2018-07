Solutiance AG: Jahresabschluss 2017 mit Schlussstrich unter Altgeschäft - Enderlein neues Vor-standsmitglied - Erweiterung Aufsichtsrat zur Abstimmung bei HV am 10. August DGAP-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Personalie Solutiance AG: Jahresabschluss 2017 mit Schlussstrich unter Altgeschäft - Enderlein neues Vor-standsmitglied - Erweiterung Aufsichtsrat zur Abstimmung bei HV am 10. August 03.07.2018 / 08:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Solutiance AG hat das Jahr 2017 auf Konzernebene bei einer Gesamtleistung von 966 TEUR (Vorjahr: 906 TEUR) mit einem Jahresfehlbetrag von 936 TEUR (Vorjahr: 727 TEUR) abgeschlossen. Im Ergebnis standen einmaligen sonstigen Erträgen aus dem Teilverkauf der Immobilie in Höhe von 706 TEUR die Kosten für den Aufbau des neuen Geschäftsfelds und für die Neuausrichtung des Unternehmens gegenüber. Das neue Geschäftsfeld machte mit 57 TEUR (Vorjahr 7 TEUR) noch einen kleinen, wenn auch zum Jahresende stark wachsenden Anteil an der Gesamtleistung aus. Dazu CEO Uwe Brodtmann: "Mit dem Jahresabschluss 2017 haben wir einen Schlussstrich unter das in den vergangenen Jahren defizitäre Ergebnis des Geschäfts mit Monitoringsystemen gezogen. Wir gehen jetzt mit einer bereinigten Bilanz in eine sich dynamisch entwickelnde Zukunft." Mit Wirkung zum 1. Juli 2018 hat der Aufsichtsrat den CTO der Gruppe, Jonas Enderlein für drei Jahre zum Mitglied des Vorstands bestellt. Damit ist Enderleins Kompetenz in den Bereichen Software, Systeme und Prozesse jetzt im Vorstand verankert und spiegelt die neue Geschäftsausrichtung des Unternehmens als softwarebasierter Lösungsanbieter wider. Dazu Jonas Enderlein: "Meine Bestellung zum Vorstand ist für mich Auszeichnung und Ansporn zugleich. Ich freue mich darauf, das Unternehmen strategisch weiter zu entwickeln und das Team unter anderem mit Top-Kandidaten meiner Alma Mater, dem Hasso Plattner Institut, weiter auszubauen." Zur Hauptversammlung, die am 10. August in Berlin stattfinden wird, wird den Aktionären zudem die Erweiterung des Aufsichtsrats von drei auf fünf Mitglieder vorgeschlagen. Zur Wiederwahl stellen sich die beiden bisherigen Aufsichtsräte Archibald Horlitz und Dr. Felix Bosse, deren Mandat fristgemäß nach der diesjährigen HV endet. Zur Wahl stellen sich zudem Felix Krekel, CEO der coinIX GmbH & Co. KGaA und Friedrich Meinikat, Executive Manager Real Estate, HPC Germany GmbH. Krekel verfügt über langjährige Erfahrungen aus den Bereichen Immobilien und Kapitalmarkt. Er begleitet das Unternehmen bereits seit vielen Jahren aus Sicht des Kapitalmarkts. Meinikat verbindet langjährige Immobilienerfahrung mit der Technologieperspektive von Hasso Plattner Capital. Beide Kandidaten bringen neben ihrem Know How auch ein relevantes Netzwerk für die weitere Entwicklung der Solutiance ein. Dazu Aufsichtsratsvorsitzender Archibald Horlitz: "Mit Felix Krekel und Fritz Meinikat haben wir zwei Kandidaten, die unsere Zusammenarbeit mit dem Vorstand und die weitere Entwicklung des Unternehmens nachhaltig befruchten können. Wir sind zuversichtlich, die Aktionäre für die Erweiterung des Aufsichtsrats und die Wahl der beiden Experten gewinnen zu können." Derweil setzt sich die erfreuliche Entwicklung bei Auftragseingang und Umsatz weiter fort. Zudem befindet sich das Unternehmen in aussichtsreichen Verhandlungen über eine größere Fremdfinanzierung, die im Laufe des Sommers abgeschlossen werden soll. 03.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Solutiance AG Wetzlarer Str. 50 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 - 331 867193 - 00 Fax: +49 - 331 867193 - 99 E-Mail: investor-relations@solutiance.com Internet: www.solutiance.com ISIN: DE0006926504 WKN: 692650 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 700949 03.07.2018

