BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR PSA AUF 30 (24) EUR - 'OUTPERFORM'MORGAN STANLEY NIMMT INTESA SANPAOLO MIT 'EQUAL-WEIGHT' WIEDER AUFRBC SENKT ZIEL FÜR HENNES & MAURITZ AUF 110 (115) SEK - 'UNDERPERFORM' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FIELMANN AUF 57 (73) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT OSRAM AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 40 (67) EURBERENBERG STARTET SOFTWARE AG MIT 'HOLD' - ZIEL 44 EURHSBC NIMMT COVESTRO MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 107 EURHSBC NIMMT EVONIK MIT 'REDUCE' WIEDER AUF - ZIEL 26 EURHSBC NIMMT LANXESS MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 85 EURUBS ERSETZT COMMERZBANK DURCH DEUTSCHE BANK AUF BANKEN-'LEAST PREFERRED LIST' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den...Den vollständigen Artikel lesen ...