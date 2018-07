US-Behörden sehen in dem größten chinesischen Telekomkonzern ein Sicherheitsrisiko. Der Zugang zum US-Markt solle daher gesperrt werden.

Die US-Regierung will dem weltgrößten Telekommunikationsanbieter China Mobile den Zugang zum US-Markt verwehren. Das staatliche Unternehmen stelle ein Sicherheitsrisiko dar, begründete die Nationale Telekommunikations- und Informationsbehörde (NTIA) am Montag in einer Stellungnahme auf ihrer Website.

Die zuständige Aufsichtsbehörde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...