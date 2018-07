Für den frei werdenden Posten am obersten US-Gericht hat der US-Präsident mit vier "außergewöhnlichen" und "unglaublichen Leuten" gesprochen.

US-Präsident Donald Trump hat vier mögliche Kandidaten für den frei werdenden Posten am Obersten Gerichtshof getroffen. Allesamt seien "außergewöhnliche" und "unglaubliche Leute", sagte Trump am Montag während eines Treffens mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Washington.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, sagte, die Gespräche hätten jeweils 45 Minuten gedauert. Weitere werde es bis zum Ende dieser Woche geben. Trump ...

