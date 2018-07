Die Privatbank Berenberg hat Software AG mit "Hold" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Datenbankgeschäft (A&N) des Softwareherstellers sei eine Ertragsperle und der Bereich Integrationssoftware (DBP) verspreche dank kluger Investitionen ein starkes Wachstum, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der zunehmende Fokus auf das Internet der Dinge (IoT) könnte zum künftigen Wachstumstreiber werden. Auf Basis seiner Schätzungen werde die Software AG aber bereits auf dem Niveau vergleichbarer Unternehmen gehandelt./gl/mis Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-07-03/08:21

ISIN: DE000A2GS401