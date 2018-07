Zürich - Nach der erfolgreichen Etablierung als führende Plattform im Bereich Gemeindefinanzierung digitalisiert Loanboox nun auch den Schweizer Anleihen-Markt. Damit bedient das mit dem Swiss Fintech Award 2018 ausgezeichnete Unternehmen nun auch das starke Bedürfnis von Emittenten und Investoren nach einfacher, transparenter, sicherer und günstiger Emission und Investition am Kapitalmarkt.

Schweizer Städte, Kantone, Grossunternehmen und Banken können künftig über die unabhängige Geld- und Kapitalmarkt-Plattform Loanboox Anleihen als Selbstemission emittieren. Was bisher meist über Emissionshäuser in einem intransparenten, kostspieligen und zeitintensiven Prozess erfolgte, ist neu mit wenigen Klicks über Loanboox möglich. «Damit verbinden wir Emittent und Investor direkt miteinander. Der Intermediär wird überflüssig.» so Stefan Mühlemann, Gründer & CEO von Loanboox.

Kundenbedürfnis umgesetzt

Seit 21 Monaten ist Loanboox in der Schweiz am Markt, seit einigen Monaten auch in Deutschland. 800 Kreditnehmer und 300 Kapitalgeber zählt Loanboox bereits. «Dadurch stehen wir im ständigen Kontakt mit vielen smarten und innovativen Köpfen bei grossen Schuldnern wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...