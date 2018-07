Aktienrückkäufe der Allianz im Umfang von bis zu einer Milliarde Euro haben am Dienstag im vorbörslichen Handel für Kursgewinne der Papiere gesorgt. Sie kletterten um 1,65 Prozent auf 177,25 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss. Die Aktienkäufe sollen an diesem Mittwoch beginnen und bis zum 30. September abgeschlossen sein.

Mit dem Rückkauf erhöhe der Versicherer den Wert für die Aktionäre, schrieb Analyst Michael Huttner von JPMorgan. So dürfte der Gewinn je Aktie von 2019 an um 1,1 Prozent steigen. Der Rückkauf zeige zudem, dass die Allianz nicht so sehr auf Akquisitionen abziele. Auch belegten die fortgesetzten Rückkäufe, dass diese keine einmalige Maßnahme, sondern Teil der Wertsteigerung für die Anteilseigner sei. Er bestätigte die Aktien mit "Overweight" und einem Kursziel von 217 Euro./bek/jha/

