Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz SE nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufes von bis zu einer Milliarde Euro auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Schritt verdeutliche die Kapitaldisziplin des Versicherers, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da das Volumen des Programms im Vergleich zum Börsenwert des Versicherers aber eher begrenzt sei, dürfte sich die Kursreaktion in Grenzen halten./mis/zb

Datum der Analyse: 03.07.2018

