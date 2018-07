Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms auf "Overweight" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. Der bis Ende September laufende Aktienerwerb über bis zu eine Milliarde Euro zeige, dass der Versicherer auf eine Wertschaffung für die Anteilseigner fokussiert sei, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem erhole sich das Geschäft mit Kfz-Versicherungen in Europa, begründete der Experte seine positive Einschätzung der Papiere./mis/zb

