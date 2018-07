Das derzeitige Szenario erinnert an das Jahr 2007. Damals war der Zusammenbruch des US-Immobilienmarkts im Sommer und Herbst zwar schon in vollem Gange, auch in Spanien und Großbritannien wankten die Immobilienpreise. Aber am Aktienmarkt, ob in den USA oder in Europa, tat man so, als wäre das alles nicht von Bedeutung. Es war daher eine zähe Wende, die dann aber doch in eine heftige Baisse mündete.

Den vollständigen Artikel lesen ...